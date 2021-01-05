2021/01/05 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَعلنُ هيأة التقاعد الوطنية عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني 2021 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني ) .

المكتب الإعلامي لهيأة التقاعدالوطنية 5/1/2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من هيأة التقاعد الوطنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من هيأة التقاعد الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).