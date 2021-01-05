الخنجر: المصالحة بين قطر والسعودية رسالة مهمة لكل القيادات في العراق

2021/01/05 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال أمين عام المشروع العربي، خميس الخنجر، الثلاثاء، ان المصالحة التاريخية بين قطر والسعودية رسالة مهمة لكل القيادات في بلادنا، من أجل وحدة حقيقية تنقذ العراق من محنته قبل فوات الأوان.

وكتب الخنجر تغريدة على "تويتر" اليوم، (5 كانون الثاني 2021)، ان "العظماء وحدهم من يتناسون الخلافات من أجل مصالح شعوبهم وأمتهم".

وأضاف، ان "المصالحة التاريخية بين قطر والمملكة؛ رسالة مهمة لكل القيادات في بلادنا من أجل وحدة حقيقية تنقذ العراق من محنته قبل فوات الأوان".

واختتم تغريدته بالقول "شكرا للكويت ورحم الله الشيخ صباح على دورها المهم في دعم مصالحة الأخوة".

وفي أمس الاثنين، اتفقت السعودية وقطر، على "لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة"، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات ونصف.

ومنذ 5 حزيران 2017 تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

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