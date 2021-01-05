بالوثيقة.. التربية ترد على نائب بخصوص نجله

2021/01/05 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم”، وثيقة صادرة من وزارة التربية تتضمن ردها على النائب عبد الهادي موحان السعداوي بشأن امتحانات نجله.

وأدناه نص الرد:

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