صالح وزيدان يؤكدان ضرورة نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية

2021/01/05 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا ودور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة.

وقال مكتب اعلام رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث الانتخابات المبكرة المقبلة، والتأكيد على ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب”.

واضاف البيان، انه “جرى التأكيد على أهمية الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة”.

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