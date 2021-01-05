النفط يرتفع بفضل محادثات “أوبك+” لخفض الإنتاج والتوتر الإيراني

2021/01/05 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

ارتفعت أسعار النفط دولارا تقريبا اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية، فيما تدرس مجموعة “أوبك+” خفضا محتملا للإنتاج في فبراير.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 96 سنتا إلى 52,05 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.06 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 48,53 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 91 سنتا.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، في الاتفاق على تعديلات على إنتاج النفط في فبراير.

واستمر التوتر بسبب احتجاز إيران، عضو “أوبك”، سفينة كورية جنوبية في مياه الخليج بسبب “تلويثها المياه”، فيما تقول إيران إن سيئول مدينة لها بمبلغ سبعة مليارات دولار، وهو حجم الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.



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