2021/01/05 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، ان الفيتو الامريكي لا يزال قائما على عقود تسليح القوات الامنية العراقية.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “ العراق ليس بحاجة لوجود اكثر من 2500 جندي امريكي في العراق”، لافتا الى ان “الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا كانت مذلة وغير منصفة للعراق”.

واضاف ان “الولايات المتحدة الامريكية لا تزال تفرض الفيتو على عقود التسليح العراقية”، مبينا ان “حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي طالبت بجدولة انسحاب القوات الامريكية الا ان تلك المطالبات اخفتت خلال الحكومة الحالية”.

وبين تحالف الفتح ، اليوم الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تتابع الشكاوى التي قدمت خلال الحكومة السابقة بشأن عملية اغتيال قادة النصر.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية: الفيتو الامريكي لا يزال قائما على عقود التسليح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية: الفيتو الامريكي لا يزال قائما على عقود التسليح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).