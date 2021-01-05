التربية تحدد الموعد الأولي لامتحانات نصف السنة

2021/01/05 | 18:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الموعد الأولي لامتحانات نصف السنة.وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي في تصريح صحفي، إن “الموعد الأولي لإجراء امتحانات نصف السنة بعد منتصف شهر شباط المقبل”.واكد القيسي “اتخاذ اجراءات صحية وادارية خاصة بأداء الامتحانات في ظل الجائحة”.وأوضح، أن “مواعيد الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين ستحددها الوزارة قريبا، وسيجري تعميم كتاب رسمي بالمواعيد كافة في حال استحصال الموافقات النهائية ووضع الالية الخاصة بالامتحانات”.

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