بالأرقام ..الدفاع المدني يعلن عن اقيام المواد المنقذة للقطاع العام والخاص والمختلط في عموم المحافظات لسنة 2020

2021/01/05 | 18:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني يعلن عن اقيام المواد المنقذة للقطاع العام والخاص والمختلط في عموم المحافظات لسنة 2020 “.

حيث بلغت مجموع اقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط والخاص (266٫336٫374٫000) مئتان و ستة و ستون ملياراً و ثلاثمائة وستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف ديناراً عراقياً انقذت من قبل فرق الدفاع المدني لسنة 2020 في عموم المحافظات العراقية عدا اقليم كردستان .

في حين بلغت أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط بـ نحو ( 102,665,365,000) مائة واثنان ملياراً و ستمائة وخمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ديناراً عراقياً، اما أقيام المواد المنقذة في القطاع الخاص بلغت ( 163,671,009,0000) مائة و ثلاثة و ستون ملياراً و ستمائة و واحد و سبعون مليوناً و تسعة آلاف ديناراً عراقياً .

فيما اوعزت المديرية اسباب تكرار حوادث الحريق الى حدوث التماس كهربائي والاهمال بتطبيق شروط السلامة والامان وعبث الاطفال ، اذ يشهد العراق ارتفاع بمعدلات حوادث الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي للأسلاك الكهربائي في المولدات الاهلية من جهة اخرى .

وتبذل مديرية الدفاع المدني جهود كبير للحد من انتشار حوادث الحريق من خلال نشر الوعي الوقائي بين المواطنين للحث على اقتناء مطافئ ومستلزمات الوقاية من الحريق ، مع استمرار كوادرها بإجراءات الكشف الموقعي للمباني والمشاريع وتسجيل الملاحظات السلبية وتحديد مستلزمات الإطفاء الواجب توفرها لمنع حدوث الحرائق وتحيل المخالفين منها الى المحاكم المختصة وفق قانون الدفاع المدني .

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