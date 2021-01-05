الحداد معزياً: سمعان خسارة لا تعوض

2021/01/05 | 18:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عزى نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الثلاثاء، الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق والوسط الثقافي بوفاة الشاعر والكاتب الكبير (ألفريد سمعان).

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