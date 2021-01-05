الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاع صناعة الفولاذ في إيران

2021/01/05 | 18:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على قطاع صناعة الفولاذ في إيران.

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