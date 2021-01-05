2021/01/05 | 18:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد الانيق يصل اربيل ..والسبب؟

وصل وفد نادي الطلبة الى محافظة اربيل استعداداً لملاقاة اصحاب الارض في دوري المرة الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي للنادي وائل العنزي ان “وفد الفريق وصل اليوم الى محافظة اربيل استعداداً لمواجهة اصحاب الارض في ممتاز الكرة”.

واوضح ان “الفريق اجرى اولى وحداته التدريبية قبل قليل بقيادة المدرب فريد مجيد، اذ حث اللاعبين على بذل كل ما لديهم لتحقيق الانتصار رغم الظروف الصعبة”.

وستقام المباراة بين الفريقين يوم الخميس المقبل.

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