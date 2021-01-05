صورة وفيديو يشعلا مواقع التواصل.. محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر بجولة في العلا

2021/01/05 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يقود سيارة برفقة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وسط انفراجة في الأزمة بين البلدين والتي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

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