2021/01/05 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 12 شخصا وكيانا إيرانيا يعملون في مجال التعدين

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