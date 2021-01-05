نائب يدعو لحل أزمة الكهرباء بدمج وزارتين

2021/01/05 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعا النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الثلاثاء (05 كانون الثاني 2021)، لدمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة من أجل حل أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد.

وقال الشمري في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة يأتي في اطار تقليل الانفاق ومنع هدر المال العام وتنظيم إدارتها بشكل مركزي".

واضاف أن "العراق لديه تجربة في قضية دمج الوزارات وقد نجحت بعد دمج وزارة الصحة والبيئة"، مبينا أن "مشروع الدمج يجب أن يطال ايضا وزارتي الصناعة والتجارة من أجل تشغيل المعامل وتنشيط الصناعات التحويلية، وتوفير فرص عمل كبيرة للخريجين والعاطلين عن العمل".

وبين الشمري أن "استمرار وزارة النفط باستيراد الغاز مقابل الحصول على الكهرباء أمر مؤسف دون ان يتم توفير منتوج الغاز المحلي"، لافتا إلى أن "العراق يمر في أزمة كهرباء بسبب تخبط الوزارتين لذا يجب دمجهما".

وكانت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، ندى شاكر جودت،دعت الخميس، 08 تشرين الأول، 2020، لدمج التجارة والصناعة والزراعة بوزارة واحدة، نتيجة تحولها إلى مؤسسات استهلاكية لا تنتج ابدا حسب قولها.

وقالت جودت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك جملة من الأسباب التي تقف وراء فشل الحكومات المتعاقبة بالنهوض بالواقع الاقتصادي وتنميته"، مبينة أن "وزارة الصناعة والمعادن وكذلك وزارة الزراعة والتجارة، تحولت إلى وزارات مستهلكة غير منتجة".

واضافت أن "تدمير القطاع الاقتصادي وعدم النهوض به سببه غياب الإرادة الوطنية لدى الحاكمين الذي لم يلتفتوا على دعم القطاع الاقتصادي والاعتماد على الاستيراد، فضلا عن سوء الادارة بالإضافة الى الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة".

واشارت إلى أن "وزارة الصناعة والزراعة والتجارة تحولت الى وزارات مستهلكة غير منتجة، ويجب العمل على دمجها في وزارة واحدة".

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