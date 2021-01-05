القبض على احد عناصر داعش والعثور على جثة مجهولة الهوية في ايمن الموصل

2021/01/05 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ القت القوات الامنية القبض على احد عناصر داعش ،فيما عثرت على جثة مجهولة الهوية من ضحايا داعش في ايمن الموصل .وقال قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/:" ان القوات الامنية القت القبض على احد عناصر داعش المكنى ( ابو عبدالله ) والذي كان يعمل بصفة ( جندي ) في ما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش في ايمن الموصل ".من جانب آخر ، عثرت القوات الامنية على جثة مدني من ضحايا عصابات داعش ، تحت الركام ، في منطقة الزنجيلي بايمن الموصل.وتم تسليمها للطب العدلي./انتهى

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