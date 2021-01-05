2021/01/05 | 19:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن صرف رواتب المتقاعدين والمدنيين والعسكرين لشهر كانون الثاني.وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، “نعلن عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني 2021 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني )”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من هيئة التقاعد حول رواتب المدنيين والعسكريين للشهر الحالي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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