اعتقالات.. واتفاق بين العشائر والحشد لحماية أبراج الطاقة في الأنبار

2021/01/05 | 19:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، الثلاثاء، عقد اتفاق أمني بين القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر لحماية أبراج الطاقة.

وقال الدليمي في تصريح، 5 كانون الثاني/يناير إنّ "الاتفاق يقضيب بتسيير دوريات أمنية مستمرة لحماية الخط الناقل للكهرباء، غربي المحافظة، داعيًا شرطة الطاقة إلى القيام بواجباتها في حماية خطوط الكهرباء.

وأكّد الدليمي في الوقت ذاته، أنّ إمكانيات شرطة الطاقة غير كافية لتأمين خطوط الكهرباء في عمق الصحراء، حيث يمتد الخط الناقل على مسافة تصل إلى 150 كيلومترًا.

كما أشار المسؤول، إلى اعتقال عدد من الأشخاص يشتبه بصلتهم بالهجمات الأخيرة التي استهدفت خطوط الطاقة، موضحًا أنّ "المعتقلين يخضعون لإجراءات التحقيق في الوقت الراهن".

وبيّن محافظ الأنبار، أنّ "هناك أعمال تجري حاليًا لإعادة الأبراج المتضررة إلى الخدمة".

وتعرضت خطوط الطاقة في مدن غربي محافظة الأنبار إلى سلسلة هجمات أدت إلى انهيار المغذي الرئيسي، فيما اتهمت إدارة المحافظة "مخربين" بالوقوف وراء الهجمات.

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