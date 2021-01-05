التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

2021/01/05 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الثلاثاء، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2021 عبر قنوات الصرف الرسمية

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، (5 كانون الثاني 2021)، إنه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني 2021 وعبر قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الإلكتروني)".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن مصرفا الرشيد والرافدين، رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

وكانت وزارة المالية، قد وجهت اليوم، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب إن "المالية أوعزت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني من العام 2021".

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