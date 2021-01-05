2021/01/05 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البيان الختامي للقمة الخليجية: الدول أكدت عدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف أمنها والمساس بلحمتها الوطنية.

البيان الختامي للقمة الخليجية: الدول أكدت عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها.

إعلان العلا: القمة أكدت تعزيز دور مجلس التعاون الإقليمي عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

وزير الخارجية السعودي: القمة الخليجية أعلت المصالح العليا لمنظومة التعاون الخيلجي.

وزير الخارجية السعودي: بيان العلا أكد العلاقات الراسخة ويدعو لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار.

وزير الخارجية السعودي: البيان يؤكد تكاتف دول الخليج في وجه اي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها.

وزير الخارجية السعودي: لم تكن القمة لتحقق أهدافها لولا التكاتف ولولا الدور الهام للكويت والولايات المتحدة.

البيان الختامي للقمة الخليجية: الدول أكدت عدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف أمنها والمساس بلحمتها الوطنية.

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