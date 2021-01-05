المالكي: آن الأوان لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون في العراق

2021/01/05 | 19:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه، مؤكدا ان الاوان قد حان لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون في العراق.وقال المالكي في بيان، “إخوتي رجال قواتنا المسلحة قادة وضباطا ومراتب، أحييكم تحية الاعتزاز والتقدير في ذكرى تأسيس جيشكم جيش العراق الباسل الذي دافع عن حياض الوطن وسهر على أمنه واستقراره”، مضيفا “لقد أظهرتم وما تزالون شجاعة نادرة في مواجهة الإرهاب وذيوله وأذهلتم العالم أجمع بصمودكم وقدرتكم على تذليل الصعاب وتحقيق الإنجازات معبرين عن رجولة قل نظيرها في مواجهة أشرس حرب شهدها التاريح الحديث”.وتابع، “كنتم وستبقون بحق جيش الوطن وحماة شعبه بما […]

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