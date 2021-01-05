2021/01/05 | 19:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له.

كما جاء في البيان الختامي "نرحب بالتوقيع على "بيان العلا" الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون".

وأضاف البيان أن "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه"، مؤكداً أن "توثيق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن "قمة السعودية تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج"، مشيراً الى أن "اتفاق قمة السعودية يدعو إلى التصدي المشترك لأي تهديدات لأمن الخليج".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، بحضور قادة الدول الخليجية بينها أمير قطر تميم بن حمد.

PUKmedia وكالات

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