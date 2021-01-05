العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الأولى لعام ٢٠٢١

2021/01/05 | 19:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الثلاثاء، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الأولى لعام 2021.

وقال الوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني من عام 2021 لأكثر من مليون و(300) ألف أسرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (202) مليار دينار"، داعيا "الأسر المستفيدة إلى التوجه لمنافذ الصرف لتسلم رواتبهم، مؤكدا عليهم مراعاة الالتزام بالشروط الصحية لخلية أزمة وباء كورونا خوفاً عليهم من انتقال المرض".

وأضاف، أن "مجموع الأسر التي يعيلها رجال يبلغ أكثر من (974452) أسرة وإجمالي مبالغ رواتبها يصل إلى أكثر من (153) مليار دينار، أما الأسر التي تعيلها نساء فبلغت أكثر من (424139) أسرة بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (48) مليار دينار"، مبينا أن "الإعانة الاجتماعية أصبحت شهرية بعد أن كانت توزع كل شهرين".

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