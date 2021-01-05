محافظ نينوى يكشف موعد اكتمال الجسر الثالث في الموصل

2021/01/05 | 19:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، إطلاق 50 مليار دينار إضافية كدفعة ثانية، ضمن خطة الاستقرار وإعادة الإعمار، مبيناً أن جسر القيارة في المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (5 كانون الثاني 2021)، إن الوزارة "تسلمت سابقاً 40 ملياراً دفعة أولى من خطة الاستقرار وإعادة الإعمار، والعمل بها حالياً، والآن جرى إطلاق صرف الدفعة الثانية بقيمة 50 ملياراً إضافية، ونترقب تسلمها قريبا".

وأضاف، أن "هذه المبالغ هي جزء من مجموع 60 ملياراً، لذلك نحاول استحصال العشرة مليارات الأخرى، من خلال إجراء اتصالات مستمرة مع وزيري التخطيط والمالية"، مبيناً أنه "نطمح إلى الكثير من مبالغ الاستقرار، لما لها من انعكاس إيجابي كبير على واقع المحافظة".

وأشار إلى أن "جسر القيارة في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وينتظر انتهاء أعمال الصب اليوم، ولن يبقى سوى التبليط، أما الجسر الثالث فسيكون كاملاً بحلول شهر شباط المقبل".

وأكد "المباشرة ببناء جسرين جديدين، أحدهما داخل الموصل بحمولة 80 طناً بالقرب من الجسر القديم، والجسر الثاني جنوب مدينة الموصل".

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