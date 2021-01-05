بعد قطيعة سنوات.. مسؤول قطري يزور مصر

2021/01/05 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مسؤول قطري إلى العاصمة المصرية، القاهرة، مساء الاثنين، في أول زيارة من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

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