مفوضية الإنتخابات تمنح إجازة التأسيس لتيار الفراتين ‏برئاسة محمد السوداني

2021/01/05 | 19:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

صادق مجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق ‏اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 على تأسيس تيار الفراتين حسب ‏قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 .



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ومنح مجلس المفوضين إجازة التأسيس رقم 234 لتيار الفراتين ‏الذي يترأسه النائب محمد شياع السوداني ، ومن المؤمل أن يعقد ‏تيار الفراتين مؤتمره العام خلال الأيام المقبلة ليعلن فيه عن ‏برنامجه السياسي .‏

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