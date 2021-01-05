1300 دولار مقابل الدينار؟.. نائب يرد على التوقعات ويحدد سبب عدم استقرار السوق

2021/01/05 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، عن الآلية التي تمكن من عودة الاستقرار إلى الأسواق العراقية، فيما أشار إلى أن تخفيف حدة أثار خفض قيمة الدينار أمام الدولار سيكون بعد تمرير مشروع قانون موازنة 2021.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تراجع أثار خفض قيمة الدينار أمام الدولار وتحقيق الاستقرار في السوق، يتم من خلال تثبيت سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة المالية العامة، وذلك بعد تمريرها في مجلس النواب".

وأضاف كوجر، أن "الخطوة الثانية هي أن تعمل الحكومة على وضع حلول لمعالجة ارتفاع الأسعار، من خلال دعم البضائع المستوردة وتفعيل المنتج المحلي وكذلك البحث عن بدائل أخرى".

وأشار إلى أن "المواطنين حتى الآن غير مطمئنين من سعر الصرف الحالي، وبالتالي ولد حالة من القلق جعلت السوق غير مستقرة إلى حد كبير"، مبينا أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي تدل على أن الأرقام التي كانت تعلن في السابق والأرقام الحالي هي الحقيقية، لان المستثمر الحقيقي الذي يحتاج إلى سيولة مالية يذهب إلى البنك لشراء الدولار، أم التجار الذي كانوا يستفيدون من سعر بيع الدولار يتخوفون من الذهاب للبنك".

وأوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "الكثير من التجار يتوقعون نتيجة الشائعات بأن سعر صرف الدولار سيستقر عند 1300 دينار، ولكن بعد تمرير الموازنة بالسعر الرسمي الذي أعلن عنه البنك واعتمدته وزارة المالية، ستعود مبيعات البنك إلى الارتفاع مجددا".

وفي آخر تحديث لأسعار صرف الدينار أمام الدولار، يواصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الدينار في السوق العراقية في عدد قليل من المحافظات بعد تراجع طفيف يوم أمس الاثنين، فيما استقر في بغداد وغالبية المدن لليوم الثاني على التوالي.

ونشرت بغداد اليوم أخر تحديث لسعر الصرف عصر اليوم والذي جاء كالتالي:

بغداد / بورصة الكفاح بيع 144.500، شراء 142.550، صيرفات الكرادة والحارثية، بيع 144.500، شراء 1430

ديالى / سعر السوق، بيع 1450، شراء 1430، أربيل / بورصة، بيع 144.750، شراء 142.700، السليمانية / بورصة، بيع 143.500، شراء 1420.

الموصل/ سوق الجملة، بيع 143.750، النجف/ بورصة، بيع 1440، البصرة / بورصة، بيع 143.700.

بقية مدن الجنوب: بيع 144.500، شراء 142.500.

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