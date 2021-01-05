صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها اليوم

2021/01/05 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة فيها اليوم .وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 61 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:- 33 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الاعظمية 10حالاتقطاع الصدر 10 حالاتقطاع البلديات الثاني 7 حالاتقطاع الاستقلال 6 حالات_ 28 حالة رصدت من خلال مراجعة المؤسسات الصحية وكما يلي :ـ منطقة الاعظمية 5 حالاتـ 3 حالات في كل من المناطق التالية : مدينة الصدر والشعب والبلدياتـ حالتان في كل من المناطق التالية : العبيدي و المشتل و شارع فلسطين و الراشديةـ حالة واحدة في كل من المناطق التالية : الصليخ وحي الجهاد و سبع ابكار وبغداد جديدة والكريعات و البنوكواضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج ، فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73430 ، توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71389 ومتبقي قيد العلا ج 626 ".ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام باجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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