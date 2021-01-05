محمد بن سلمان: بيان العلا يؤكد التضامن والاستقرار الخليجي

2021/01/05 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ثمن الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجهود التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع بين دول المنطقة.وقال الأمير محمد بن سلمان، في القمة الخليجية 41، التي تستضيفها مدينة العلا السعودية، إن "هذه الجهود أدت للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".وأضاف ولي العهد السعودي: "تم تأسيس هذا الكيان استنادا إلى ما يربط بين دولنا من علاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك بين شعوبنا، ومن هذا المنطلق علينا جميعا أن ندرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس لاستكمال المسيرة وتحقيق التكامل في جميع المجالات".وكان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن إطلاق اسم "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" على قمة العلا، عرفانا بما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي./انتهى9

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