شاهد فيديو نادر للقاء الشهيد المهندس وكبار القادة العراقين

2021/01/05 | 19:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويظهر مقطع الفيديو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الشهيد ابو مهدي المهندس في لقاء جمعه بالسيد مقتدى الصدر والشيخ قيس الخزعلی والشهيد علی اللام...

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