صالح وزيدان يؤكدان ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات العراقية

2021/01/05 | 19:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية....

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