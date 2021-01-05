2021/01/05 | 19:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

263 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، إطلاق 50 مليار دينار إضافية كدفعة ثانية، ضمن خطة الاستقرار وإعادة الإعمار، مبينا أن جسر القيارة في المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، اليوم (5 كانون الثاني 2021)، إن الوزارة "تسلمت سابقا 40 مليار دينار كدفعة أولى من خطة الاستقرار وإعادة الإعمار، والعمل بها حاليا، والآن جرى إطلاق صرف الدفعة الثانية بقيمة 50 مليارا إضافية، ونترقب تسلمها قريبا".

وأضاف، أن "هذه المبالغ هي جزء من مجموع 60 مليارا، لذلك نحاول استحصال العشرة مليارات الأخرى، من خلال إجراء اتصالات مستمرة مع وزيري التخطيط والمالية"، مبينا أنه "نطمح إلى الكثير من مبالغ الاستقرار، لما لها من انعكاس إيجابي كبير على واقع المحافظة".

وأشار إلى أن "جسر القيارة في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وينتظر انتهاء أعمال الصب اليوم، ولن يبقى سوى التبليط، أما الجسر الثالث فسيكون كاملا بحلول شهر شباط المقبل".

وتابع انه "تمت المباشرة لبناء جسرين جديدين، أحدهما داخل الموصل بحمولة 80 طنا بالقرب من الجسر القديم، والجسر الثاني جنوب مدينة الموصل".

جدير بالذكر ان المرافق الخدمية في مدينة الموصل تعرضت الى دمار شبة كامل خلال سيطرة داعش على المدينة والعمليات العسكرية التي جرت لاستعادتها".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى: اطلاق الدفعة الثانية من اموال خطة الاستقرار وإعادة الإعمار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى: اطلاق الدفعة الثانية من اموال خطة الاستقرار وإعادة الإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).