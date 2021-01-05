العمل تطلق الدفعة الأولى من رواتب الإعانة الاجتماعية لعام 2021

2021/01/05 | 19:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الثلاثاء، اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني من عام 2021، داعيا الاسر المستفيدة الى التوجه لمنافذ الصرف لاستلام رواتبهم.

وقال المكتب الاعلامي للركابي، في بيان اليوم، (5 كانون الثاني 2021)، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي يعلن اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني من عام 2021 لأكثر من مليون و(300) الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان، بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (202) مليار دينار".

ودعا الركابي، بحسب البيان، "الاسر المستفيدة الى التوجه الى منافذ الصرف لاستلام رواتبهم، مؤكدا عليهم مراعاة الالتزام بالشروط الصحية لخلية ازمة وباء كورونا خوفا عليهم من انتقال المرض".

وأضاف البيان، "يذكر ان مجموع الاسر التي يعيلها رجال تبلغ اكثر من (974452) اسرة واجمالي مبالغ رواتبها يصل الى اكثر من (153) مليار دينار، اما الاسر التي تعيلها نساء فبلغت اكثر من (424139) اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (48) مليار دينار".

واختتم بالقول "يذكر ان الاعانة الاجتماعية اصبحت شهرية بعد أن كانت توزع كل شهرين".

وكانت هيئة التقاعد الوطنية، أعلنت اليوم الثلاثاء، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2021 عبر قنوات الصرف الرسمية.

وذكرت الهيئة في بيان، إنه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني 2021 وعبر قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الإلكتروني)".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن مصرفا الرشيد والرافدين، رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

يذكر وزارة المالية، قد وجهت اليوم، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "المالية أوعزت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني من العام 2021".

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