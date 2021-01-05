خلل فني يتسبب بسقوط 5 ابراج لنقل الطاقة الكهربائية غرب الانبار

2021/01/05 | 19:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / الانبار…

كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الثلاثاء، عن خلل فني تسبب بسقوط 5 ابراج جديدة لنقل الطاقة الكهربائية في المناطق الغربية .

وقال المحلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “وزارة الكهرباء وجهت مفارز من الدوائر في محافظات ديالى وبغداد والانبار، لإعادة اعمار وتأهيل الابراج المتضررة في المناطق المحصورة بين قضاءي القائم وعنه غربي الانبار، جراء عمليات تخريبية “.

واضاف، ان “مفرزة كهرباء محافظة ديالى واثناء عمليات نصب الابراج ارتكبت خطأ فادح لعدم ربط الصامولات (البراغي) بصورة صحيحة لتثبت البرج في قاعدته واثناء تحميل الاسلاك بواسطة رافعة سقطت 5 ابراج كهربائية جديدة دون وقوع اصابات بشرية”.

وبين أن “المفارز المكلفة مددت المدة الزمنية لانجاز الابراج المتضررة بعد حادثة سقوط 5 ابراج اخرى”.

يشار الى ان عمليات تخريبية استهدفت 19 برج لنقل الطاقة الكهربائية في مناطق غربي الانبار وادت الى انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ اقل من شهر تقريبا.



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