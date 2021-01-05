صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”61″ المسجلة اليوم

2021/01/05 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل61 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 33 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 61 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

33 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الاعظمية 10حالات

قطاع الصدر 10 حالات

قطاع البلديات الثاني 7 حالات

قطاع الاستقلال 6 حالات

28 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :

منطقة الاعظمية 5 حالات

3 حالات في كل من المناطق التالية : مدينة الصدروالشعب والبلديات

وحالتين في كل من المناطق التالية : العبيدي و المشتل و شارع فلسطين و الراشدية

وحالة واحدة في كل من المناطق التالية : الصليخ وحي الجهاد و سبع ابكار وبغداد جديدة والكريعات و البنوك

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73430 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71389 ومتبقي قيد العلا ج 626 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء“.

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