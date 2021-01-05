المرور تعلن عن قطوعات الطرق ليوم غداً الاربعاء

2021/01/05 | 19:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن الطرق التي سيتم قطعها يوم غد الأربعاء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل قوله إن “محيط المنطقة الخضراء في جانب الكرخ ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي ومنطقة المنصور سيتم قطع الطرق فيها”.

وأضاف: “أما من جانب الرصافة فإنه سيتم قطع الجسر المعلق في منطقة الكرادة”.

ولفت إلى أن “القطع سيبدأ من الصباح الباكر ليوم غد الأربعاء وحتى الثالثة ظهرا”.

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