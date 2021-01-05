عاجل: المرور تعلن قطوعات الطرق ليوم غد بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/05 | 19:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن الطرق التي سيتم قطعها يوم غد الأربعاء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل في تصريح صحفي، إن “محيط المنطقة الخضراء في جانب الكرخ ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي ومنطقة المنصور سيتم قطع الطرق فيها”.وأضاف: “أما من جانب الرصافة فإنه سيتم قطع الجسر المعلق في منطقة الكرادة”.ولفت إلى أن “القطع سيبدأ من الصباح الباكر ليوم غد الأربعاء وحتى الثالثة ظهرا”.

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