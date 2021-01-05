العنكوشي يغري لاعبي الديوانية بجائزة غير متوقعة للفوز على الزوراء غداً

2021/01/05 | 19:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خصص رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، جائزة غير متوقعة، للاعبي الفريق في حال فوزهم على فريق الزوراء غداً الأربعاء.

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