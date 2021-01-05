دي بروين يرفض

2021/01/05 | 19:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قدمت إدارة نادي مانشستر سيتي عرضا ضخما للاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الماضي من أجل الاحتفاظ به، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2022.

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