تعزيز التعاون العسكري الخليجي وتوثيق العلاقات مع مصر.. أبرز نقاط بيان

2021/01/05 | 20:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رحب نايف فلاح مبارك الحجرف أمين مجلس التعاون الخليجي، بالتوقيع على "بيان العلا"، الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون.وجاء في البيان الذي تم توقيعه، اليوم الثلاثاء، خلال القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي في مدينة …

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