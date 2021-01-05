مرض السكري من النوع الثاني: بعض الأساليب الوقائية والعلاجية الطبيعية - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/05 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.سنتناول في هذه المحاضرة مناقشة التفاعل بين السكر والكربوهيدرات من جانب، والتمثيل الغذائي والصحة من الجانب الآخر؛ حيث سيغطي النقاش مجموعة من الاضطرابات في عملية الأيض أو التمثيل الغذائي لدى مصابي مرض السكري، وذلك بداية من الحالات المبكرة للإصابة بالسكري ومقدمات ذل ......





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