جيش العراق؟؟ - حكمة اقبال

2021/01/05 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال مائة عام مرت على تأسيس الجيش العراقي ، وستحتفل المؤسسات الرسمية بالمناسبة ، وسيتم كيل المديح لمساهمات الجيش ، وسيصرفون للإحتفال بالمناسبة الكثير من أموال الموازنة ، التي تعاني من العجز أصلاً ،.



يحق لي السؤال : هل جيش الحاكم أم جيش الشعب؟؟ قبل 2003 :- خارجياً : لم يحدث اطلاقاً ان دولة مجاورة ، أو غير مجاورة ، بادرت بالاعتداء على العراق وتصدى الجيش العراقي لها .



فالمشاركات في فلسطين ......





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