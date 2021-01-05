الوعي بالحياة … الوعي بالموت - فاطمة ناعوت

2021/01/05 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت خلال أيام قليلة من نهاية العام الماضي 2020، فقدتُ عشرة أصدقاء مستحيل تعويضهم.



بعضهم كانوا زملاء في كلية الهندسة، وبعضهم زملاءُ في الحقل الأدبي، وبعضهم أساتذة لي تعلّمتُ منهم وأدينُ لهم.



وأولَ أمس خسرتْ مصرُ هرمًا من أهرامها العظمى في الدراما والتنوير والثقافة، هو الكبير الراحل "وحيد حامد".



الموتُ صار حدثًا اعتياديًا في زمن كوفيد19، وصارت صفحات سوشيال ميديا قاعات عزاء ورثاء.



أؤمن بأن جميع البشر من ......





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