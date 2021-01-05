صالح وزيدان يؤكدان ضرورة ضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية

2021/01/05 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، على ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر السلام في بغداد، أهمية توفير متطلبات اجراء انتخابات نزيهة، وبما يسهم في استعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، إضافة الى تشديدهما علىضرورة الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة.

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