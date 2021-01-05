2021/01/05 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وكالة الانباء السعودية: ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر لاستعراض العلاقات الثنائية وتعزيز العمل الخليجي

وزير الخارجية السعودي: مهم أن يكون لنا موقف خليجي موحد من إيران

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