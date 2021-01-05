الجبوري يكشف موعد اكتمال الجسر الثالث في الموصل

2021/01/05 | 20:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق 50 مليار دينار إضافية كدفعة ثانية، ضمن خطة الاستقرار وإعادة الإعمار، مبيناً أن جسر القيارة في المرحلة الأخيرة من التأهيل.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن الوزارة “تسلمت سابقاً 40 ملياراً دفعة أولى من خطة الاستقرار وإعادة الإعمار، والعمل بها حالياً، والآن جرى إطلاق صرف الدفعة الثانية بقيمة 50 ملياراً إضافية، ونترقب تسلمها قريبا”.وأضاف، أن “هذه المبالغ هي جزء من مجموع 60 ملياراً، لذلك نحاول استحصال العشرة مليارات الأخرى، من خلال إجراء اتصالات مستمرة مع وزيري التخطيط والمالية”، مبيناً أنه “نطمح إلى الكثير من مبالغ الاستقرار، لما لها من انعكاس […]

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