برشلونة يؤكد سلبية فحص كورونا للاعبيه وجهازه الفني

2021/01/05 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن نادي برشلونة نتائج المسحات التي خضع لها لاعبو الفريق، اليوم الثلاثاء، لاختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: ”وفقًا للبروتوكول الذي وضعته رابطة الليغا، خضع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم لاختبارات PCR جديدة، وكانت النتائج سلبية“.

وأضافت: ”سيتدرب الفريق السادسة مساء اليوم بتوقيت إسبانيا، وسيُعقد المؤتمر الصحفي للمدرب رونالد كومان في تمام الساعة 7:45“.

وكان برشلونة قد أعلن، أمس الاثنين، إصابة اثنين من أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا، ولم يتم الإفصاح عن اسميهما، ما أثار الشكوك حول موقف البارسا من مواجهة الغد ضد أتلتيك بيلباو.

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو، مساء الأربعاء، على ملعب ”سان ماميس“.

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