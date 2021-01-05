جمع سيارات الأجرة الكلاسيكية.. هواية نادرة في محافظة عراقية (فيديو)

2021/01/05 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تظهر هواية "جمع السيارات الكلاسيكية" في محافظة دهوك شمال العراق، حيث جمع مواطنان من المدينة عدداً من السيارات القديمة التي يعود تصميمها وانتاجها الى عقود طويلة، لتصبح متاحة للإيجار في محاولة لتشجيع السياحة.

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