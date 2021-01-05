نائب عن الفتح: امريكا تآمرت على الجيش العراقي من خلال مساريين

2021/01/05 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الثلاثاء، بان امريكا تامرت على الجيش العراقي من خلال مساريين.

وقال البلداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” امريكا عمدت بعد 2003 عل اضعاف منظومة الجيش العراقي من خلال التدخل في شؤونه والوقف امام اي محاولات تطويره وخاصة دعمه من خلال منظومات الدفاع الجوي المتطورة او القوة الجوية الذراع القوي للجيش”.

واضاف البلداوي،ان”عوامل اضعاف الجيش العراقي من قبل امريكا لم تتوقف بل اخذت بعد نفسي وكانت اول بذراتها هي حله بعد 2003 رغم انه كان بالامكان اعادته تهيئته وتدريبه ليكون قوة دفاعية للوطن بعيدا عن اي ارتباط له بالنظام السابق مؤكدا بان امريكا لاتريد جيش عراقي قوي والادلة عل ذلك كثيرة”.

وكان الحاكم المدني للاحتلال الامريكي في العراق بول بريمر اصدر بعد 2003 قرار بحل الجيش العراقي”.انتهى 25 ف

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