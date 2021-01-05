2021/01/05 | 20:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: الصحة: التحضيرات بدأت استعداداً لتسلم الوجبة الأولى من لقاح كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: الصحة: التحضيرات بدأت استعداداً لتسلم الوجبة الأولى من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: الصحة: التحضيرات بدأت استعداداً لتسلم الوجبة الأولى من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).