توجه نيابي منتظر يخص الاستقطاعات الضريبية من رواتب الموظفين - عاجل

2021/01/05 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

رأى مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد الصفار، الثلاثاء، 05 كانون الثاني، 2021، إن الضرائب التي وردت في مشروع قانون موازنة 2021 احتوت مخالفات قانونية واضحة.

وقال الصفار في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "التغييرات في السعر الضريبي التي جاءت ضمن قانون موازنة 2021 فيها مخالفة قانونية واضحة، خصوصا وأن قانون الموزانة مؤقت، اما القانون الضريبي فهو ثابت ويستمر لحين الغائه او تعديله بقانون اخر".

واضاف ان "تضمين الضريبة في قانون الموازنة مخالفة قانونية، نسعى في مجلس النواب إلى الغائها بشكل عام عند التصويت على قانون الموازنة".

وبين الصفار "وجود تناقض واضح بتغير سعر الضرائب على الرواتب حيث ادى إلى تآكل دخل الموظف وانخفاض في دخله الحقيقي بسبب التضخم بالسوق الذي وصل إلى 25%" عقب رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار".

وبين "اقرار قانون الوزانة سيكون مؤقتا لأنه يسري ابتداء من 1 كانون الثاني 2021 ولغاية 31 كانون الأول 2021".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أكد الجمعة (01 كانون الثاني 2021)، أن لجنته ستعمل على تدقيق جميع الارقام التي وردت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، وستعمل على تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على رواتب الموظفين.

وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع الموازنة وصل الى مجلس النواب بشكل رسمي وسنبدأ بمناقشته في اولى جلسات البرلمان التي ستعقد في وقت قريب ستحدده الرئاسة".

واضاف ان "مشروع القانون فرضت فيه ضرائب كبيرة سيتأثر فيها الموظف وحتى المواطنين في وضع اقتصادي صعب وعصيب جدا، وبالتالي سنعمل على تخفيض نسبة تأثيرها على الموظفين"، مبينا ان "اللجنة ستبحث عن موارد اخرى تعوض تلك الضرائب".

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